Suburbicon: Matt Damon nelle prime immagini del film di George Clooney

Yahoo! Movies ha pubblicato le prime immagini ufficiali di, il nuovo film diretto dae scritto dai

La sesta regia di Clooney sarà presentata in anteprima internazionale alla prossima edizione del Toronto International Film Festival, di scena a settembre, e il cast includerà anche Julianne Moore, Oscar Isaac, Glenn Fleshler, Megan Ferguson, Jack Conley, Noah Jupe, Ellen Crawford e Steve Monroe. La data d’uscita nelle sale americane è fissata per il 27 ottobre 2017, in piena corsa per la stagione dei premi.

Stando a quanto rivelato da Clooney, i Coen volevano dirigere personalmente il film dopo aver lavorato allo script per anni e nel 2001 avevano chiesto proprio all’attore di accettare il ruolo che verrà interpretato da Oscar Isaac. “Ho imparato molto lavorando spesso con loro – ha dichiarato Clooney – girano solo quello di cui sentono il bisogno. Sono davvero efficienti. Realizzano sempre gli storyboard per ogni singola inquadratura e smettono di girare una scena solo quando sono soddisfatti del risultato. Ho provato ad usare lo stesso metodo”.

Sinossi: Suburbicon è una pacifica e idilliaca comunità nella periferia americana composta da casette impeccabili e prati più che accurati, insomma il posto perfetto dove poter far crescere una famiglia, e nell’estate del 1959 è proprio quello che la famiglia Lodge ha intenzione di fare. Ma la tranquillità appena descritta non è altro che una maschera che copre una realtà disturbante: il padre di famiglia Gardner Lodge (Damon) si imbatterà nel lato più oscuro e marcio della cittadina, condita da tradimenti, indecenza e violenza. È la storia di gente molto imperfetta che compie scelte molto sbagliate.

L’ultimo film diretto da Clooney, Monuments Men, risale al 2014.