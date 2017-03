Suburbicon: ecco la data d'uscita del nuovo film da regista di George Clooney

Si sta svolgendo in queste ore il CinemaCon di Las Vegas, appuntamento annuale durante il quale le grandi major di Hollywood mostrano agli addetti ai lavori nuovo materiale sui film in uscita la prossima stagione cinematografica, e tra queste c'è ovviamente anche la

Tra i vari annunci dello studio, così, sono state anche rivelate le date d'uscita ufficiali di alcuni titoli molto attesi, soprattutto quella relativa al Suburbicon di George Clooney, nuovo film da regista dell'attore dopo il deludente Monuments Men.



Scritto dai fratelli Coen, Suburbicon è una commedia che racconta la tranquilla zona residenziale per famiglie di suburbicon, "dove il meglio e il peggio dell'umanità si riflette attraverso le gesta di persone apparentemente normali", ma una morte inaspettata mostrerà solo il lato negativo di una famiglia quasi perfetta. Nel cast figurano anche Matt Damon, Josh Brolin, Julianne Moore e Oscar Isaac, per un'uscita prevista il 3 novembre 2017.



Anche Action Point di Johnny Knoxville ha la sua realese ufficiale, fissata per il 23 marzo 2018. Nell'ormai eccentrico e spericolato stile dello stuntman di Jackass, il film immagina le conseguenze scaturite dalla gestione di un parco a tema affidata a Knoxville e compagni.



Infine A Quite Place con Emily Blunt e John Krasinski uscirà nelle sale il 13 aprile 2018. I protagonisti sono nella realtà moglie e marito, e in questo thriller soprannaturale diretto proprio da Krasinski vedremo un prodotto simile a The Purge o Ouija, anche se non è ancora disponibile una sinossi ufficiale.