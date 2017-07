Stronger: nuovo trailer per il film con Jake Gyllenhaal

Lionsgate ha diffuso in streaming il nuovo trailer di, dramma basato sull'attentato alla maratona di Boston del 2013 con

Il film è basato sul memoir di Jeff Bauman e Bret Witter; l'attentato ha ucciso tre persone e ne ha ferite circa 260. Lo stesso Bauman rimase ferito quel giorno e perse entrambe le gambe. Il libro di Bauman e Witter racconta gli attimi successivi all'attentato; Bauman si risvegliò dopo l'incidente e impossibilitato a parlare chiese carta e penna affermando di aver visto in faccia l'attentatore. Grazie al suo contributo iniziò la caccia all'uomo, con la successiva cattura di Dzhokhar Tsarnaev.

Nel cast della pellicola, oltre a Gyllenhaal, troviamo anche Tatiana Maslany, Miranda Richardson e Clancy Brown. L’uscita nelle sale statunitensi è fissata per il 22 settembre 2017 mentre non è ancora stata comunicata quella per il nostro Paese. Di seguito trovate anche il nuovo poster.