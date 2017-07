Street Fighter: Ming Na Wen spera che prima o poi facciano un buon film

Marvel’s Agents of SHIELD è attualmente l'impegno principale della bella attrice di origini asiatiche, serie in cui interpreta l'agente Melinda May AKA La Cavalleria.

In passato però, la Wen ha interpretato molti altri ruoli e si è vista in molte serie di successo quali Stargate Universe, E.R., e Joy Luck Club; inoltre, ha prestato la voce in Final Fantasy: The Spirits Within e alla principessa Mulan. In più ha interpretato la fan favorite Chun-Li nel film originale di Street Fighter.

All'attrice, che era all'Heroes & Villains Fan Fest di Nashville, è stato chiesto del suo ruolo nell'interpretare un personaggio del famoso videogame e se sa qualcosa di piani di reboot o notizie in generale su Street Fighter.

"Non so, hanno provato. Ma non so quanto il revival sia andato bene. Cioè, sono certa che proveranno a farne un altro in futuro, perché il videogioco è ancora molto popolare. Spero lo facciano nel modo giusto."

Non si hanno notizie, per il momento sul fatto che ci siano in programma reboot a breve termine di Street Fighter.

Ming Na Wen, dal canto suo, sarà di nuovo in Marvel's Agents of SHIELD stagione 5, a a partire da gennaio 2018.