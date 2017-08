Stratton: ecco il trailer adrenalinico con Dominic Cooper in versione action!

Nel nuovo film che interpreta, Stratton si trasforma letteralmente in un eroe action! Ecco il primorilasciato online da Vertigo, date un'occhiata!

Cooper è il protagonista della pellicola dal titolo Stratton, in cui interpreta l'operativo della forze speciali britanniche John Stratton, in azione per sgominare una cellula del terrorismo internazionale. Il film è basato sul primo di una serie di otto romanzi dell'autore - che scrive sotto pseudonimo - Duncan Falconer, un ex operativo del commando SBS (Special Boat Service).

Nel cast, oltre a Cooper, ci sono: Austin Stowell (Whiplash), Tom Felton (Harry Potter), Gemma Chan (Humans), Tyler Hoechlin (Teen Wolf), Thomas Kretschmann (Avengers: Age of Ultron), Derek Jacobi (Il Discorso del Re), Connie Nielsen (Il Gladiatore) e il noto attore shakespeariano Jake Fairbrother (Skyfall).

Diretto da Simon West (Con Air), Stratton uscirà in Gran Bretagna il 1 settembre.