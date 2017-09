Strangers in Paradise: diventerà un film la graphic novel di Terry Moore

adatterà per il grande schermo la sua graphic novel dal titoloinsieme ad. Ad annunciarlo proprio la Robinson, regista e sceneggiatrice, che per il cinema ha diretto tre film, tra cui Herbie - Il super Maggiolino, con Lindsay Lohan e Michael Keaton, sesto episodio della serie di film Disney.

Angela Robinson ha dichiarato di voler adattare Strangers in Paradise da tempo:"Da oltre un decennio. Fin dal primo momento che ho letto la graphic novel e non sono riuscito a smettere di metterla giù. Terry Moore scrive dei personaggi femminili realistici con un'incredibile sensibilità. Con Strangers in Paradise riesce a realizzare quasi l'impossibile, dando vita ad una crime story sexy, piena di stile e molto cuore. Non vedo l'ora di collaborare con Terry!".

Strangers in Paradise racconta la storia di Katchoo, una giovane donna che conduce una tranquilla esistenza. La ragazza è innamorata di Francine, la sua amica storica. Fin quando un giorno Katchoo incontra David un giovane tenace che vuole conquistare il suo cuore. Tuttavia, a causa di una serie di peripezie, la vita di Katchoo va a pezzi e la ragazza scoprirà di non potersi fidare di nessuno.