Stoner: Casey Affleck nel nuovo film di Joe Wright

ha appena firmato per il suo primo ruolo dopo l’Oscar al miglior attore protagonista ottenuto con, lo scorso febbraio.

L’attore sarà infatti il protagonista di Stoner, il nuovo film che vedrà alla regia Joe Wright, il quale è atteso nelle sale nei prossimi mesi con il biopic su Winston Churchill con Gary Oldman, Darkest Hour. La pellicola si baserà sul libro dello scrittore John Williams (non il compositore) su William Stoner, un povero agricoltore tramutatosi in accademico, che diverrà un improbabile eroe esistenziale facendosi strada nella prima metà del ventesimo secolo.

Stoner sarà prodotto da Cohen Media Group, Film4 e Blumhouse, magari con in mente l’idea di lanciarlo per la corsa all’Oscar del 2019. La sceneggiatura è stata affidata a Andrew Bovell. “Poiché il romanzo è bellissimo, ma non così conosciuto, – ha dichiarato il produttore Jason Blum – essere fan di Stoner è un po’ come appartenere a un club esclusivo, sono molto entusiasta all’idea che Casey, Joe e Andrew lavoreranno al film ed espanderanno questo club”.

Rivedremo Affleck prossimamente negli attesi A Ghost Story e The Old Man and the Gun, entrambi diretti da David Lowery. Su queste pagine trovate anche la recensione di Manchester by the Sea.