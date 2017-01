Stockholm: Ethan Hawke e Noomi Rapace entrano nel cast del film

Il quattro volte candidato agli Academy Awardsono stati ingaggiati per entrare a far parte del cast del nuovo film scritto e diretto da, che porterà il titolo di, basato sulla straordinaria storia vera della rapina in banca avvenuta nella città nell'anno 1973.

Come alcuni di voi sapranno, nel corso di quella famosissima rapina, gli ostaggi hanno intessuto un legame con i loro rapitori e si sono rivoltati contro le autorità, dando origine al fenomeno psicologico noto come "Sindrome di Stoccolma".

Scott Aversano e Will Russell-Shapiro saranno i produttori esecutivi e si occuperanno di supervisionare la pellicola.

Stockholm "offrirà agli spettatori uno sguardo crudo agli eventi intensi che hanno avuto luogo quattro decenni fa e che hanno coniato il nome di una condizione psicologica che si ritrova ancora spesso nel mondo di oggi" - ha affermato Jonathan Kier, Presidente della International Sales & Distribution Sierra / Affinity - "Con la direzione creativa di Robert accoppiata con il talento di Ethan e le enormi doti di Noomi, siamo certi che il ​​pubblico di tutto il mondo sarà affascinato da questa storia vera ed emozionante.".