Steven Soderbergh ha girato in segreto un film con un iPhone

A quanto parenon è l’unico film cheha girato quest’anno, in quanto è emerso che un ulteriore film è stato girato dal regista in gran segreto.

Un po’ come David Lowery e il suo A Ghost Story, presentato a sorpresa all’ultimo Sundance Film Festival, Soderbergh ha reclutato la star di The Crown, Claire Foy, per Unsane, film girato interamente con un iPhone le cui riprese sono già state completate. Nonostante non ci siano alcuni dettagli sulla trama, che rimane quindi top secret, durante un botta e risposta su Reddit lo stesso regista ha suggerito ai fan di rimanere in attesa di novità e che il film toccherà argomenti simili a quelli di Effetti collaterali.

Non è chiaro nemmeno quando il film vedrà il suo esordio nelle sale, anche se Soderbergh avrebbe intenzione di lanciarlo sul mercato americano tramite la sua neonata Fingerprint. Logan Lucky, lo ricordiamo, uscirà il 18 agosto 2017. Il regista sta anche lavorando a Mosaic, un progetto per la HBO. Nel cast del misterioso Unsane è presente anche Juno Temple.