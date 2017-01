Sterling K. Brown vuole interpretare John Stewart in Green Lantern Corps.

Ieri, la Warner Bros. Pictures ha annunciato che sta sviluppando, in maniera attiva,, reboot di Lanterna Verde ambientato nell'Universo Cinematografico DC Comics, e che sarà scritto da

Nella notizia, il film veniva descritto come un Arma Letale nello spazio con un team-up tra due delle Lanterne Verdi più famose: Hal Jordan e John Stewart. Subito sono partiti i toto-casting tra i fan, e Sterling K. Brown, dall'alto del suo Twitter, si è autocandidato per il ruolo di Stewart nel reboot. Se sarà preso o meno in considerazione della Warner Bros., questo è tutto da vedere.

Brown, nel frattempo, sarà in un altro cinecomic, ma di casa Marvel, diretto da Ryan Coogler: Pantera Nera. Qui interpreterà un personaggio del passato del protagonista, T'Challa/Pantera Nera.