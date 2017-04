Starlight: Mark Millar vuole Sylvester Stallone?

Per la pellicola sci-fi di, l'adattamento di, ci sono dei rumor piuttosto insistenti che vorrebbero la 20th Century Fox interessata aper il film.

Al momento la notizia non è ufficiale, vedremo se le voci saranno o meno confermate.

La sinossi: quarant’anni fa Duke McQueen salvò il mondo dagli alieni e divenne un eroe. Oggi viene considerato un vecchio pazzo che vive una vita solitaria. Ma tutto sta per cambiare perché un ragazzino spaziale atterra nel suo giardino in cerca di aiuto per un'ultima missione che prevede di sventare un’altra invasione extraterrestre!

A voi piacerebbe che fosse Stallone ad interpretare Duke Mc.Queen in Starlight? L'età giusta e la forma fisica non mancano...