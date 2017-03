Star Wars: Yoda tornerà nella saga?

arriverà a dicembre, ma i fan della saga di Guerre Stellari sono sempre ansiosi di scoprire dettagli e novità su questo incredibile franchise. Come, ad esempio, sapere se Yoda tornerà prima o poi nella saga...

Si sono sempre rincorsi rumor su un possibile ritorno del personaggio di Yoda, soprattutto ai tempi di Star Wars - Il Risveglio della Forza. L'attore che interpretava Yoda nella saga originale, Frank Oz, era stato avvistato sul set di quella pellicola ma, nel montaggio finale, non c'era traccia del personaggio, solo una sua frase durante la famosa scena delle visioni di Rey.

Intervistato a riguardo durante il SXSW, Oz non ha voluto rispondere: "Mi sento come un prigioniero di guerra, posso fornirti solo il nome, rango e numero di matricola. Per restare fedeli alle persone che me l'hanno chiesto, che per me sono come una famiglia, devo dirvi che mi è stato proprio detto di non parlarne. Adoro Yoda. Sarei felice di parlarne quando me lo permetteranno...".

Che ci sia qualcosa sotto?