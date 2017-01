Star Wars VIII: il regista parla del titolo della pellicola

E' il 2017 e gli appassionati disembrano tutti volere una sola cosa: aggiornamenti sull'ottavo episodio della saga. Grazie al direttore, i fan hanno da poco ricevuto qualche informazione in più sul film, soprattutto per quanto riguarda il titolo della pellicola.

Parlando a USA Today, Johnson ha condiviso diverse informazioni riguardo all'Episodio VIII e ha affermato di essersi dedicato al titolo prima di iniziare a lavorare al film vero e proprio: "E' stata la prima cosa che ho fatto", ha ammesso.

Quando gli è stato chiesto se voleva condividere il titolo in quel momento, Johnson ha detto che lo avrebbe "rivelato volenti in quel momento", se avesse potuto, ma vuole che i fan vengano a conoscenza del titolo con un annuncio appropriato: "Ogni cosa a suo tempo, amico mio", ha commentato il regista.

Naturalmente, i fan hanno già fatto molte ipotesi sull'Episodio VIII e sui suoi possibili titoli, ma il direttore ha anche aggiunto: "Il problema con questi titoli di film è che non esprimano nessuna azione. Gli episodi 1 e 4 mancavano di un verbo, ma entrambi avevano un'azione implicita all'interno delle loro frasi. Gli altri comprendevano parole come 'attacco, vendetta, ritorno, risveglio'. Mi aspetto che l'Episodio VIII ne segua l'esempio, con un titolo di attivo.".