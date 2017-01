Star Wars: The Last Jedi, una nuova foto dietro le quinte

Dopo la rivelazione, nella giornata di ieri, del titolo ufficiale dell'ottavo episodio di, che sarà titolato, il registaha diramato in rete una nuova foto dietro le quinte dalla sala montaggio. La trovate dopo il salto.

Mark Hamill e la recentemente scomparsa Carrie Fisher tornano nella celebre saga per quest'ottavo episodio, in arrivo a dicembre. Daisy Ridley, John Boyega e Oscar Isaac ritornano nei panni dei loro nuovi personaggi che hanno esordito in Star Wars - Il Risveglio della Forza.

Nel cast anche Anthony Daniels, Domhnall Gleeson, Peter Mayhew, Laura Dern, Andy Serkis, Gwendoline Christie, Lupita Nyong'o e Benicio del Toro, mentre Adam Driver sarà di nuovo il villain Kylo Ren.

Ricordiamo che Episodio 9 uscirà nel 2019, mentre il prossimo anno vedremo lo spin-off su Han Solo.