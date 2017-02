Star Wars: The Last Jedi, le prime indiscrezioni sul film

Attraverso alcune indiscrezioni provenienti da Making Star Wars, siamo a conoscenza delle prime novità di, ottavo capitolo della saga di George Lucas. Se non volete avere anticipazioni riguardo il film vi consigliamo di non proseguire la lettura perchè alcune informazioni potrebbero essere considerati

Le indiscrezioni riguardano i nuovi pianeti che andremo a conoscere nel nuovo film, in seguito alle domande circa la quantità dei personaggi che vedremo nel primo trailer. Oltre al pianeta Ahch-To, dove Luke Skywalker viene raggiunto da Rey nel finale di Episodio VII, scopriremo un pianeta, simile a un enorme casinò, e un altro pianeta molto simile a Marte ma con delle chiazze bianche, che potrebbero rappresentare delle zone di neve. Potrebbe essere un pianeta legato al Primo Ordine.

Si tratta al momento solamente di qualche rumors, anche se le riprese in Bolivia potrebbero giustificare questo tipo di paesaggio.

Star Wars: The Last Jedi è diretto da Rian Johnson e comprende nel cast Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Gwendoline Christie, Mark Hamill, Benicio Del Toro, Carrie Fisher, John Boyega, Andy Serkis, Lupita Nyong'o, Laura Dern, Billie Lourd, Anthony Daniels, Jimmy Vee, Kelly Marie Tran e Dante Briggins. Il film uscirà nelle sale a metà dicembre.