Star Wars: The Last Jedi, prima occhiata ufficiale ai protagonisti

Mark Hamill sarà nuovamente Luke Skywalker mentre la recentemente scomparsa Carrie Fisher sarà Leia Organa. Di recente è stato confermato che sarà Jimmy Vee ad interpretare il droide R2-D2, affiancando gli storici Anthony Daniels (C-3PO) e Peter Mayhew & Joonas Suotamo, interpreti di Chewbacca. New entry saranno Benicio del Toro e Laura Dern.

Quest'ottavo episodio della saga di Star Wars vede in cabina di regia Rian Johnson, che ha firmato anche la sceneggiatura del film. La giovane Daisy Ridley tornerà ad interpretare Rey mentre Adam Driver il villain della nuova saga, Kylo Ren. Con loro torneranno anche John Boyega , Oscar Isaac, Domhnaal Gleeson, Lupita Nyong'o, Gwendonline Christie e Andy Serkis.

In attesa del trailer ufficiale, è arrivata in rete una prima immagine promozionale dache ci mostra la nostra prima occhiata ai personaggi di Rey, Finn e Poe Dameron. Potete trovare l'immagine dopo il salto.

