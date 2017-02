Star Wars - The Last Jedi: nuovo video di Josh Gad per convincere Daisy Ridley

L'attesa per l'arrivo nei cinema diè ancora molto lunga. L'ottavo capitolo del franchise creato da George Lucas nel 1977 sarà nelle sale cinematografiche internazionali solamente a dicembre ma nel frattemo ci pensa, dal set di Murder on the Orient Express, a cercare di estorcere qualche informazione a

Dopo il video postato poco tempo fa su Twitter, nel quale Gad tenta di convincere l'interprete di Rey a svelare qualche dettagli in più sulla trama del prossimo capitolo, arriva una nuova "puntata" dell'interrogatorio al quale è sottoposta la giovane attrice sul set del film tratto dal celebre romanzo giallo di Agatha Christie.

La novità è che in questo nuovo video è coinvolta anche un'illustre interprete come Judi Dench. Ma nonostante le insistenze di Dame Judi, Daisy Ridley ha saputo resistere, non pronunciandosi su nessuna domanda a cui è stata sottoposta.

Star Wars: The Last Jedi è diretto da Rian Johnson e vede nel cast Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Gwendoline Christie, Mark Hamill, Benicio Del Toro, Carrie Fisher, John Boyega, Andy Serkis, Lupita Nyong'o, Laura Dern, Billie Lourd, Anthony Daniels, Jimmy Vee, Kelly Marie Tran e Dante Briggins.