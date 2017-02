Star Wars - The Last Jedi, nuova foto e novità: svelata la missione di Finn?

Come è facile immaginare, l'attesa e la curiosità dei fan intorno al prossimo capitolo della saga diche porterà il titolo diè sempre maggiore e nelle ultime ore sono state diffuse online alcune indiscrezioni sul ruolo dinel film, una nuova immagine e alcune novità sulla Star Wars Celebration 2017.

Per quanto riguarda la Star Wars Celebration, è stato da poco annunciato che il presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy e il regista del film di prossima uscita Star Wars: The Last Jedi, ovvero Rian Johnson, appariranno sul palco del grande evento che si terrà ad Orlando venerdì 14 aprile 2017.

Attenzione possibile Spoiler!

Per quanto riguarda il ruolo di Finn nel prossimo capitolo della saga, invece, stando al sito Making Star Wars, rivelatosi piuttosto affidabile in passato, sembra che la missione primaria di Finn in The Last Jedi sarà quello di infiltrarsi in un Super Star Destroyer del Primo Ordine. Il sito, inoltre, sostiene di aver motivo di credere che Finn e il personaggio interpretato da Kelly Marie Tran andranno sulla nave e che piazzeranno degli esplosivi su di essa. Sembra poi che il pianeta puntato dal Primo Ordine appaia come Marte, ma con un sottile strato di neve e che ci siano delle città costruite in un baratro del pianeta. Sia sul pianeta, sia sul Super Star Destroyer, Finn indossa un'uniforme da agente del Primo Ordine, simile a quello che Armitage Hux ha indossato nel film precedente. Secondo le loro fonti, è qui che Tom Hardy farà un cameo come Stormtrooper.



Star Wars Episodio VIII: The Last Jedi debutterà il 15 dicembre 2016.