Star Wars: The Last Jedi, Lupita Nyong'o ama mantenere un alone di mistero

Di questi tempi,fatica a mantenere i segreti. Non che sia colpa sua, ma essendo un enorme meccanismo, continua ad essere afflitto da spoiler e fughe di notizie che i creatori si lasciano sfuggire troppo spesso. Eè tenuto particolarmente sotto osservazione, visti i milioni di fan in tutto il mondo.

Per studi come la Lucasfilm infatti, vengono prese misure estreme per impedire che le informazioni arrivino su internet, e il cast di Star Wars è in prima linea per cercare di tenere a bada gli spoiler. A quanto pare, Lupita Nyong'o è un’esperta nel mantenere i segreti della saga. La star ha recentemente parlato del suo coinvolgimento in Star Wars, e l'attrice premio Oscar ha detto che ama non dover parlare del suo ruolo misterioso.

Parlando con Cinema Blend, Nyongo'o ha dichiarato che amava non dover parlare ad anima viva di quello che sapeva sul film di Star Wars. "Mi piace stare zitta. Mi piace. Amo il fatto di non dover parlare di Star Wars. È così, mi sento come se avessi un segreto che tutti gli altri vogliono conoscere. Questo è potente. Lo amo. Mi sento un po' triste quando qualche informazione viene rivelata."

Naturalmente, la Lucasfilm fa del suo meglio per mantenere i fan all’oscuro su Star Wars fino all’ultimo momento possibile. I fan sono ancora in attesa del primo trailer di Star Wars: Episodio VIII - The Last Jedi e sono ancora tenuti gelosamente custoditi i dettagli del film stand-alone su Han Solo.

Per quanto riguarda Lupita Nyong'o, l'attrice ha un interesse particolare nel mantenere il suo ruolo piuttosto misterioso. Impersonando Maz Kanata, apparsa per la prima volta nel settimo capitolo della saga, potrebbe nascondere i segreti del misterioso legame con la Forza che potrebbe fare di lei un probabile alleato di Rey mentre l'eroina cerca di sviluppare le proprie capacità mistiche.

Star Wars: Episodio VIII - The Last Jedi, uscirà nei cinema statunitensi il 15 dicembre 2017.