Star Wars: The Last Jedi, Josh Gad cerca di far parlare Daisy Ridley

Impegnati entrambi sul set disono stati protagonisti di un divertente siparietto, in un video pubblicato su Instagram dall'attore. Approfittando dell'occasione di recitare con l'interprete di, Gad ha cercato di estorcerle informazioni sul significato del titolo dell'ottavo capitolo.

Da qualche giorno è stato infatti ufficializzato il titolo del prossimo film della saga, Star Wars: The Last Jedi, che ha provocato una serie di supposizioni e di congetture da parte dei fans sul reale significato del titolo.

Il tentativo di Josh Gad non è andato naturalmente a buon fine, con Daisy Ridley che ha replicato:"Non posso chiederti di Frozen 2."

Gad, voce originale del personaggio di Olaf nel film Disney ha cercato di sviare la collega dicendole che se le svelasse la presenza o meno del suo personaggio nel sequel poi lei avrebbe dovuto spiegargli il titolo di Star Wars. Daisy però non ha ceduto di un millimetro.

Diretto da Rian Johnson, Star Wars: The Last Jedi arriverà a dicembre nelle sale cinematografiche e nel cast vedrà Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Gwendoline Christie, Mark Hamill, Benicio del Toro, Carrie Fisher, John Boyega, Andy Serkis, Lupita Nyong'o, Laura Dern, Billie Lourd, Anthony Daniels, Jimmy Vee, Kelly Marie Tran e Dante Briggins.