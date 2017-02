Star Wars: The Last Jedi, chi interpreterà R2-D2?

Dopo la scomparsa di, in molti si sono domandati chi avrebbe interpretatonell'attesissimoin arrivo a dicembre. Il The Hollywood Reporter ha la risposta.

Il sito conferma che sarà Jimmy Vee a prendere il posto di Baker, scomparso lo scorso agosto. "E' stato un grandissimo piacere aver lavorato insieme al leggendario Kenny Baker" ha spiegato Vee al THR "Kenny era un attore fantastico e mi ha insegnato tutti i 'trucchi' sul come ha dato vita a R2-D2, che continuerò ad interpretare in suo onore. Sono cosi eccitato di far parte dell'universo di Star Wars e non vedo l'ora di mostrare alla gente quello che abbiamo fatto nell'ultimo anno".

Vee aveva collaborato a stretto contatto con Baker già dai tempi di Star Wars - Il Risveglio della Forza, sebbene il secondo abbia ricevuto il credit per la parte. Star Wars - The Last Jedi arriverà il 15 dicembre 2017 nei cinema.