Star Wars, Tamuera Morrison: "Vorrei interpretare il Capitano Rex in un film!"

L'attorenon è nuovo ai ruoli paterni, specie per quanto riguarda la fantascienza e i cinecomic. Ha infatti già interpretatoine vestirà i panni del padre di Arthur Curry () nell'attesodi, ma l'attore ha una particolare richiesta da fare, adesso.

Nelle seguitissime e amate serie animate della saga, Star Wars: Clone Wars e Star Wars: Rebels, alcuni dei cloni sono proprio basati sul personaggio di Jango Fett, come uno dei fan favorite delle intere serie, il Capitano Rex, e perlando proprio del protagonista Morrison avrebbe espresso il desiderio di poterlo interpretare in un film live-action, in modo non dissimile da quanto fatto da Forest Whitaker con il Saw Gerrera di Rogue One: A Star Wars Story.



L'attore ha infatti rivelato: "Una cosa che mi renderebbe davvero felice sarebbe ricevere una telefonata dove mi verebbe chiesto di interpretare un vecchio Capitano Rex o qualcosa di simile. Voglio assolutamente essere in uno di questi nuovi film, per me sarebbe fantastico. Suggeriteglielo voi, per me! Proviamoci!". E chissà che la LucasFilm non ascolti le sue preghiere!



Intanto vi ricordiamo che Star Wars: Gli ultimi Jedi diretto da Rian Johnson è atteso nelle sale italiane il prossimo 13 dicembre.