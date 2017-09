Star Wars: sono online le foto di un Millennium Falcon fatto tutto in... Legno!

Sono arrivate sulla rete una serie di immagini che mostrano un modello del Millennium Falcon , estremamente dettagliato, tutto costruito in legno. Date un'occhiata!

I fan della saga non smettono mai di dimostrare quanto siano affezionati a Star Wars e quanto amino tutto ciò che riguarda la galassia lontana, lontana. Alcuni di loro, come abbiamo potuto spesso notare, sono dei creativi incredibili, e sanno realizzare pezzi d'arte stupendi come dipinti, schizzi, video, costruzioni con i LEGO e modellini in scala.

C'è addirittura che ha fatto un pupazzo di neve con le sembianze di BB-8! Adesso possiamo invece mostrarvi le fotografie di un modello del Millennium Falcon, la famosissima, leggendaria nave spaziale di Han Solo, realizzata completamente in legno.

Il sito ufficiale di Star Wars ha una sezione dedicata dove spesso mostra le creazioni dei suoi inarrestabili fan; tra questi, c'è l'ex falegname Martin Creaney, che ha lavorato al suo modello del Millennium Falcon per ben 15 mesi!

Notevole, non c'è che dire!