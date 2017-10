Star Wars, Soderbergh condivide la lettera di rifiuto ricevuta dalla LucasFilm

Dopo un breve ritiro dalle scene a seguito di, il talentuoso e versatileè tornato in pompa magna quest'anno sia al cinema che in tv, nel primo caso con il suo atteso Logan Lucky , mentre nel secondo con la serie Godless , presto su Netflix.

Grazie ai suoi lavori su titoli come Ocean's Eleven e Traffic, il regista è attualmente una delle voci più apprezzate e richieste della cinematografia internazionale, ma nel 1984 non era così, e la LucasFilm glielo fece notare con delicatezza in una lettera di rifiuto della sua idea.



C'è bisogno di chiarire una cosa però, e cioè che il rifiuto non era nel merito del materiale invitato da Soderbergh quanto nella moltitudine di richieste da revisionare. Data la mole, quindi, l'ancora piccola LucasFilm decise al tempo di rispedire al mittente tutte quelle idee impossibili da leggere o visionare, proprio come nel caso del regista allora 21enne.



Al tempo, comunque, il materiale inviato da Soderbergh era composto da vari lavori di editing da freelance e qualche score ideata per svariati giochi TV, ma tanto bastavano al ragazzo per sognare di entrare in quella che è oggi una delle case di produzione più ricche di sempre. Pensiamo comunque che soli cinque anni dopo questo rifiuto, il regista diresse Sesso, Bugie e Videotape, che fu premiato nell'89 con la Palma d'Oro al Festival di Cannes.



Di seguito la traduzione della lettera:



"Caro Signor Soderbergh,



Il suo video diretto a George Lucas è stato girato al nostro ufficio per una risposta. A causa dell'alto numero di storie e idee che stiamo ricevendo ogni giorno, si è rivelata impossibile per il nostro piccolo staff la capacità di revisionare ogni singola idea nel proprio merito. La LucasFilm ha quindi deciso con riluttanza di adottare una policy di reinvio al mittente del materiale senza dovuta esaminazione. Ti preghiamo di sapere che il reinvio del tuo tape non è in alcun modo legato al suo merito o valore. Appreziamo il tuo interesse nella LucasFilm e ti auguriamo tutto il successo possibile nella tua carriera futura. Sinceramente, Valery Mobley Legal Assistent".



Vi ricordiamo infine che Star Wars: Gli ultimi Jedi, nuovo capitolo della saga, uscirà nelle sale italiane il prossimo 13 dicembre.