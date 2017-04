Star Wars: Samuel L. Jackson vuole tornare a indossare i panni di Mace Windu

Anche se alcuni fan integralisti dihanno l’hobby di denigrare la trilogia prequel, essa ha di fatto introdotto uno dei maestri Jedi più cool del franchise.nei panni disi è rivelato un personaggio molto interessante, e molti si chiedono tuttora se c'è qualche possibilità di veder tornare il personaggio.

Mace Windu ovviamente è stato ucciso da Palpatine in La vendetta dei Sith, che lo ha scagliato nel vuoto dell’enorme pianeta-città di Coruscant, ma nell’universo di Star Wars sono successe cose anche più strane, come potrebbe testimoniare Darth Maul, tagliato a metà e caduto in un pozzo senza fondo, eppure sopravvissuto per riapparire nella serie a cartoni di Clone Wars e poi in Rebels.

Dopo il successo di Rogue One, Star Wars sta puntando sull'idea di storie stand-alone, quindi un ritorno di Mace Windu non è sicuramente fuori questione. Se l’idea funzionasse, e Jackson si rendesse disponibile, non c'è alcun motivo per cui un revival di Mace Windu non possa accadere.

In un video rilasciato durante la conferenza per la Celebration del 40° anniversario di Star Wars, Samuel L. Jackson ha iniziato ringraziando George Lucas per l'opportunità offertagli anni fa, ma ha poi affrontato il destino di Mace Windu in Episodio III: "Già che siete tutti seduti lì, lo so che siete tutti con me riguardo questo argomento. Sappiamo tutti che un Jedi può cadere da incredibili altezze e sopravvivere, quindi apparentemente non sono morto. Sì, ho solo due arti in questo momento, ma noi conosciamo la lunga e ricca storia di personaggi di Star Wars che ricompaiono con nuovi arti robotici e sono più forti e migliori di quanto non siano mai stati. Mace Windu è in attesa del suo ritorno, facciamolo accadere!"

Ad essere onesti, Samuel L. Jackson non ha tutti i torti. Luke Skywalker è il protagonista di tutta la saga, e si dà il caso che sia anche lui sopravvissuto ad una mano mozzata e ad un’enorme caduta. Perché non potrebbe averlo fatto anche Mace Windu?

Concluso il suo intervento video, Jackson sembra aver fatto un ultimo sforzo per perorare il ritorno di Windu. Ha detto a Kathleen Kennedy: "Dì solo una parola."