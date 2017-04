Star Wars: Sam Esmail in trattativa per il prossimo standalone antologico?

Ci sono voci di corridoio riguardo la possibilità che la Disney e la Lucasfilm abbiano trovato il nuovo autore che scriverà la prossima storia dell'antologia di. Potrebbe essere, creatore di Mr.Robot.

Rogue One: A Star Wars Story di With Gareth è stato un successo straordinario e anche il prossimo film su Han Solo di Christopher Miller si preannuncia una hit, quindi è lecito pensare che Disney e Lucasfilm vogliano continuare a cavalcare l'onda dei successi delle antologie.

Pare dunque che siano iniziate le trattative per il prossimo e terzo film del filone e che queste siano in corso con Sam Esmail. Secondo la Omega Underground Esmail ha parlato diverse volte con la Lucasfilm riguardo un possibile inizio di scrittura del film e la fonte riporta anche che la storia in questione potrebbe riguardare uno standalone su Obi-Wan Kenobi.

Vedremo se queste voci saranno o meno confermate.