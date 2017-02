Star Wars: Rosario Dawson vorrebbe essere Ahsoka Tano

Nella serie animatafurono introdotti alcuni nuovi personaggi nell'universo di Star Wars, prima che la Disney acquisisse la LucasFilm. Tra i nuovi personaggi più apprezzati un posto particolare tra i fans lo occupa, giovane padawan di Anakin Skywalker, che l'attriceavrebbe piacere ad interpretare.

Nonostante una serie tv non sia ancora all'orizzonte, in passato venne creata proprio una serie animata, The Clone Wars, che inizialmente suscitò qualche perplessità ma che in seguito convinse per la presenza di alcuni personaggi davvero interessanti, come Ahsoka Tano.

Rosario Dawson, attraverso Twitter, ha voluto far sapere che sarebbe entusiasta di poter interpretare Ahsoka al cinema.

Tuttavia al momento si tratta solamente di pura fantasia e del desiderio di una stimata attrice di far parte di un franchise leggendario come quello creato nel lontano 1977 da George Lucas.

Rosario Dawson negli ultimi due anni ha lavorato spesso in tv, nelle serie Marvel Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist. Inoltre ha doppiato i personaggi di Elaris in Ratchet & Clank di Kevin Munroe e di Barbara Gordon/Batgirl in LEGO Batman - Il film.