Star Wars: Rian Johnson paragona Gli ultimi Jedi al resto del franchise

Nonostante il forte successo di critica e pubblico, adiè stato tacciato nel tempo dai fan e da molti addetti al settore di ricalcare troppo spudoratamente la formula di Una nuova speranza.

La paura, adesso, è che l'attesissimo Star Wars: Gli ultimi Jedi, rimandi quindi troppo a L'Impero colpisce ancora, considerato dai più l'episodio migliore della saga, il che sarebbe davvero un bel problema per il regista Rian Johnson, che intervistato da Fandango ha però parlato del suo film e di un'impronta stilistica personale che spera i fan riconosceranno.



Queste le sue parole: «La tentazione è dire che sì, essendo un capitolo centrale, potrebbe avere molte cose dell'Impero compisce ancora. Allo stesso tempo, però, ho voluto mantenere quel senso di divertimento e spettacolo già visto nel film di J.J. Abrams, esteso in una certa misura al Ritorno dello Jedi -che ho visto quando avevo 10 anni. Quindi quando mi riferisco all'Impero, non voglio dare l'impressione che sia qualcosa di oscuro e molto doloroso. Per me era molto importante che questa fosse un'avventura divertente. Non lo so, è tutto un po' un misto e speriamo che molte cose risultino anche uniche».



Star Wars: Gli ultimi Jedi vedrà nel cast Mark Hamill, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Carrie Fisher, Adam Driver, Andy Serkis, Domnhall Gleeson, Benicio Del Toro e Laura Dern, per un'uscita prevista nelle sale italiane il 13 dicembre 2017.