Star Wars: il regista di Gli Ultimi Jedi ha cambiato il finale di episodio VII

, regista di, ha rivelato a EW di aver chiesto ae allo sceneggiatore Lawrence Kasdan di cambiare il finale de

Johnson ha detto infatti che "Sì... Il grande favore che ho chiesto è stato di far andare R2 con Rey e far restare BB-8 con la Resistenza. Inizialmente doveva andare BB-8 con Rey, che in un certo senso filava bene con l'andamento della storia. Ma ho chiesto di poter fare questo scambio di droidi."

R2-D2 è stato un po' trascurato in Episodio VII e Johnson voleva usarlo ne Gli Ultimi Jedi, per questo ha chiesto lo scambio. Ma i fan di BB-8 non devono preoccuparsi perché l'adorabile e tondo droide giocherà un ruolo importante anche nel nuovo film in uscita, come compagno di Poe.

Alla Star Wars Celebration europea Johnson ha detto, a proposito di Gli Ultimi Jedi, che "Per la prima volta, romperemo un po' la tradizione di Star Wars e inizieremo il nuovo film esattamente dal punto in cui l'ultimo è finito. Skellig Michael è un posto dall'incredibile potere mistico. Essere lì e avere quel posto come prima location per le riprese è stato incredibile, un modo perfetto per iniziare."

Star Wars: Gli Ultimi Jedi, scritto e diretto da Rian Johnson, è attualmente in post-produzione e uscirà nelle sale italiane il 13 dicembre 2017. Il cast comprende Daisy Ridley nai panni di Rey, John Boyega, Oscar Isaac, Adam Driver, Gwendoline Christie, Peter Mayhew, Domhnall Gleeson, Andy Serkis, Anthony Daniels, Lupita Nyong'o Mark Hamill, Carrie Fisher, Benicio Del Toro e Laura Dern.