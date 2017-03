Star Wars, il produttore di Rogue One: «Ho un'altra idea per un nuovo spin-off!»

Mentre procedono i lavori di pre-produzione sull'attesissimoe cresce l'attesa per vedere il primo trailer di, ecco che oggi, produttore di Rogue One, ha avuto modo di parlare di un possibile e futuro nuovo film antologico della saga.

Parlando infatti ai microfoni di Screen Rant, Knoll ha spiegato come sia attualmente al lavoro su di un'idea che potrebbe portare alla futura produzione di un quarto spin-off del franchise dopo l'ultimo previsto per un'uscita nel 2020. Ha così spiegato: «Al momento ho un'idea che potrebbe come non potrebbe essere presa in considerazione. L'ho "confezionata" più o meno per 3/4 del suo totale».



Il produttore ha poi continuato: «Se riuscirò a sviluppare quell'ultima parte restante, allora la mostrerò a Kathleen Kennedy per vedere quanto sia interessata a produrla... ma potrebbe benissimo sbattermi fuori dal suo ufficio». Non è chiaro al momento di quale idea possa trattarsi, anche se ricollegandoci a delle recenti dichiarazioni di Diego Luna e Alan Tudyk, potrebbe essere qualcosa legato a un solo-movie con Cassian e K-2SO, ma sono solo pure speculazioni.



Nel frattempo vi ricordiamo che Star Wars: Gli ultimi Jedi uscirà nelle sale il 13 dicembre 2017, mentre Han Solo: A Star Wars Story il 25 maggio 2018.