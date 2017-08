Star Wars: Patty Jenkins dirigerebbe un film su Star Wars?

La regista del fortunatissimo cine-fumetto Wonder Woman , parla della possibilità, in futuro, di girare un film a tema. Ecco cosa ha rivelato.

Dopo l'incredibile successo della origin story stand-alone su Diana di Temyscira, Patty Jenkins si è guadagnata il diritto di poter girare praticamente qualsiasi pellicola voglia. Ma le piacerebbe essere al timone di un'avventura ambientata nella Galassia lontana, lontana?

Screen Rant ha recentemente posto questa domanda alla regista e lei ha detto che al momento non è una priorità, dati i molti impegni (compreso il sequel proprio di WW), ma di certo non è una cosa fuori questione:

"Dipende dal progetto. Voglio fare solo film che capisco e per i quali sono certa di poter portare a termine un buon lavoro. Per me è una cosa che dipende molto da questo e, a seconda di ciò che mi trovo di fronte decido, un film alla volta."

Naturalmente non è il momento di parlarne, ma chissà che in futuro la regista non possa abbracciare anche quest'altro Universo cinematografico. Voi che ne dite? Che pellicola le fareste dirigere se aveste facoltà di scelta illimitata? E su quale personaggio? Ditecelo nei commenti!