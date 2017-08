Star Wars - Obi Wan Kenobi: il working title potrebbe rivelare il luogo del set!

Recentemente siamo venuti a conoscenza della (buona) notizia riguardante lo spinoff su Obi Wan Kenobi , altro titolo che si aggiungerà alle antologie. Ora pare che il titolo di lavorazione del film riveli dove si svolgerà gran parte delle riprese.

Anche se il progetto sullo spinoff dedicato al Cavaliere Jedi è in fase embrionale, la pellicola pare già avere un working title e questo titolo dovrebbe addirittura rivelare il luogo dove si svolgeranno le riprese: "Joshua Tree", un nome he ci indirizza dritti, dritti verso Tatooine! Come? Il nesso è il Joshua Tree National Park nel Sud della California e, anche se la Tunisia è la location frequentemente usata per il deserto, i film passati sono stati girati anche nel parco.

Il nome, intendiamoci, potrebbe anche cambiare, e non è detto che non sia semplicemente un riferimento all'album degli U2, Joshua Tree, ma forse potrebbe rivelarsi una speculazione veritiera, chissà?

Lo spinoff su Obi Wan Kenobi lascia una marea di questioni aperte, non ultimo il ritorno di Ewan McGregor nel ruolo...