Star Wars: il nuovo Chewbacca Joonas Suotamo ha un messaggio per i fan

, il compagno Wookie di) nei film di, è stato interpretato dafin dall'inizio. Sono passati 40 anni dae arrivati a, è arrivato il cambio della guardia, con il giovane attoreche ora ringrazia i fan.

Suotamo infatti erediterà completamente il ruolo nel prossimo film di Star Wars dedicato ad Han Solo, diretto da Phil Lord e Chris Miller (The LEGO Movie), per poi portare avanti la sua interpretazione nei film futuri del franchise. Per l’occasione, Joonas Suotamo ha twittato un bel messaggio ai fan di Star Wars per ringraziare loro e chi gli ha dato questa opportunità. Proprio ieri, è stata rilasciata la prima foto del film ancora senza titolo su Han Solo, in cui compare Suotamo nel suo costume di Chewbacca insieme ad alcuni membri del cast e della troupe. Potete leggere il massaggio completo di Suotamo in calce alla notizia.

Il film su Han Solo racconterà i primi anni della canaglia più conosciuta al mondo, prima degli eventi di Una Nuova Speranza. Vedremo anche alcuni dei suoi primi exploit con un giovane Lando Calrissian, originariamente interpretato da Billy Dee Williams. Il cast comprende gli attori Alden Ehrenreich (Ave, Cesare!) nei panni di Han Solo, Woody Harrelson (The Hunger Games), Emilia Clarke (Game of Thrones), Donald Glover (Community) nel ruolo di Lando Calrissian, Thandie Newton (Westworld), e Phoebe Waller-Bridge (Fleabag).

Il film è stato sceneggiato da Lawrence e Jon Kasdan, prodotto da Kathleen Kennedy, Allison Shearmur, Simon Emanuel, e co-prodotto da Kiri Hart, Susan Towner, e Will Allegra. Lawrence Kasdan e Jason McGatlin saranno i produttori esecutivi. Joonas Suotamo è apparso anche nei video documentari The Force Awakens: Crafting Creatures e Secrets of the Force Awakens: A Cinematic Journey.

Il nuovo film di Star Wars su Han Solo uscirà nelle sale cinematografiche il 25 maggio 2018.