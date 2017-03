Star Wars: Millie Bobby Brown vorrebbe essere la Principessa Leia

La star di Stranger Things,ha nuovamente espresso il suo desiderio d'interpretare lain un futuro capitolo del franchise di. Lo scorso autunno alla giovane attrice chiesero in quali ruoli in futuro volesse apparire e lei fece notare il suo interesse a recitare nel ruolo di una giovanissima Leia.

La scena si è ripetuta lo scorso week-end al Comic-Con di Emerald City, quando un fan ha chiesto alla Brown in quale ruolo vorrebbe recitare in futuro:"La Principessa Leia! Adoro Carrie Fisher e sarebbe fantastico raccogliere la sua eredità."

Nonostante la suggestiva ipotesi al momento sembra molto difficile che ciò accada. Per apparire sul grande schermo come la giovanissima principessa di Alderaan, Millie Bobby Brown avrebbe poco tempo. La prima apparizione di Leia avviene quando quest'ultima ha 19 anni e non ci sono al momento in programma dei film con il personaggio protagonista.

Gli stessi spin-off rimarcano l'intenzione della Disney di staccarsi dalla dinastia degli Skywalker per affrancarsi dalla serie madre.

Rivedremo presto Millie Bobby Brown nella seconda stagione di Stranger Things in programma il prossimo autunno su Netflix e al cinema tra qualche anno in Godzilla: A King of Monsters.