Star Wars, Mark Hamill: "Luke e Leia dovevano assistere alla morte di Han Solo"

Quando infatti gli viene chiesto se fosse rimasto deluso dal fatto che Luke e Han Solo (Harrison Ford) non siano riusciti a rincontrarsi prima della tragica morte di quest'ultimo, Hamill ha risposto: «Assolutamente sì. In effetti, mentre leggevo lo script pensavo che se Leia avesse tentato di contattare Luke mentalmente, riuscendoci, sarebbe potuta correre in suo aiuto. Si sarebbe avvicinata per finire però in una situazione disastrosa e a quel punto sarei arrivato io per un bel "YAY", salvandola e portandola da Han, arrivando nella stessa posizione di Rey, Finn e Chewbecca».



Continua poi l'attore: «Ovviamente saremmo arrivati troppo tardi per salvarlo, ma avremmo potuto essere testimoni della sua morte. Avrebbe portato molta più risonanza emotiva per il prossimo film, sia per la moglie che l'amico [Chewbe], anziché per due adolescenti che lo hanno conosciuto, per quanto... 20 minuti?».



Hamill conclude poi con una battuta: «Dopo che saranno usciti tutti i film, farò un elenco di tutte le pessime e scandalose idee che ho suggerito a J.J. Abrams e Rian Johnson, perché mi guardo indietro adesso e penso "ma cosa accidenti avevo in mente?"».



Vi ricordiamo che Star Wars: Gli ultimi Jedi uscirà nelle sale italiane il 13 dicembre 2017.