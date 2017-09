Star Wars: Mark Hamill era sicuro che il protagonista della saga fosse Han Solo!

, la star di Star Wars che ha interpretatonella trilogia originale e che adesso ha ripreso il ruolo nei nuovi capitoli dedicati, pensava che il protagonista di Star Wars fosse l'di

Mark Hamill non seppe da subito che il ruolo del protagonista di Star Wars era suo. Nel senso che non credeva che fosse Luke Skywalker il fulcro della storia, bensì Han Solo, interpretato da Harrison Ford. Questi piccoli dettagli sono emersi nel corso degli anni, nello specifico quando sono usciti i video delle audizioni dei tre protagonisti principali, Luke appunto, Leia (Carrie Fisher), e Han.

Hamill ha celebrato recentemente il suo sessantaseiesimo compleanno partecipando ad un'intervista con StarWars.com, dove ha discusso del passato e del futuro della sua carriera nei panni di Luke Skywalker. E, proprio durante questa intervista, l'attore ha rivelato che inizialmente pensava che avrebbe fatto da spalla ad Han Solo; non sapeva proprio di avere il ruolo da protagonista: gli venne rivelato solo una volta accettato il ruolo.

"Quando alla fine ho avuto la parte, mi hanno detto che mi avrebbero inviato lo script e io, a quell'epoca, vivevo da solo in una stanzetta a Malibu. Era prima di sposarmi. Quando lo script è arrivato e mi sono seduto a leggero - non dimenticherò mai la sedia sulla quale ero seduto - guardavo l'oceano e, appena aperta la pagina ho letto: "Le avventure di Luke Starkiller così prese dal Journal of the Whills, Saga Number One: The Star Wars." e mi sono detto: "Aspetta un attimo..." Perché quando feci i provini, ero sicuro che fosse Harrison il protagonista. E ho pensato che sarei stato la sua spalla. Poi ho continuato a leggere: " Tanto tempo fa, in una galassia lontana, lontana... E poi mi sono ritrovato in mezzo all'azione. E' un esempio così lineare di narrazione!"

Insomma, una bella storia, non trovate? La prossima volta che vedremo Mark Hamill nei panni di Luke Skywalker sarà in Star Wars: Gli Ultimi Jedi, dal 13 dicembre al cinema.