Star Wars: la Lucasfilm sta lavorando anche allo spin-off su Jabba the Hutt?

Dopo la notizia secondo cui la Lucasfilm starebbe lavorando al tanto a lungo chiacchierato spin-off su Obi-Wan Kenobi , adesso l’ultima riguarda la lavorazione di un ulteriore film dedicato al temibile Jabba the Hutt.

La notizia era stata silenziosamente annunciata da Variety, che nel suo articolo sullo spin-off di Obi-Wan Kenobi aveva aggiunto che un altro spin-off era in procinto di iniziare la sua fase di pre-produzione. Il personaggio del gangster di Tatooine è apparso per la prima volta in assoluto ne Il Ritorno dello Jedi, salvo poi essere inserito digitalmente anche nella nuova versione di Una Nuova Speranza. Il suo arco narrativo continua con una breve comparsa ne L’Attacco dei Cloni e più ampiamente nella serie animata The Clone Wars

Altro dettaglio da non sottovalutare, il fatto che tempo fa alla domanda su quale storia gli sarebbe piaciuto raccontare all’interno dell’universo di Star Wars, Guillermo del Toro rispose senza mezzi termini: “Jabba”. Staremo a vedere se queste voci troveranno presto conferma con un annuncio ufficiale da parte della Lucasfilm.