Star Wars: Lucasfilm prepara il film su Obi-Wan Kenobi con Stephen Daldry

I rumor di questi mesi erano veri. La Lucasfilm sta sviluppando una pellicola stand-alone didedicata al personaggio di, conferma il The Hollywood Reporter e, successivamente, svariate fonti.

La Lucasfilm è attualmente in trattative con il 3 volte candidato al Premio Oscar Stephen Daldry (The Hours, Billy Elliott) per affidargli la regia. Il progetto è allo stato embrionale e, al momento, non c'è alcuno script pronto ma se le trattative andranno a buon fine, sarà Daldry ad occuparsi della sceneggiatura insieme ad altri scrittori della Lucasfilm.

Non è chiaro nemmeno se Ewan McGregor, interprete della versione 'giovanile' di Obi-Wan nella trilogia prequel, e che ha dichiarato spesso di essere interessato ad un potenziale spin-off sul personaggio, tornerà o meno nel ruolo.

Al momento la Lucasfilm non sa nemmeno se sarà proprio Obi-Wan Kenobi lo spin-off che seguirà l'uscita di Star Wars: Episodio IX.