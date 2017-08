Star Wars: La Principessa Leia non solo è laureata, ha un Dottorato!

Questa informazione non arriva come una novità perché in fin dei conti, che la Principessa, Dottoressa, Generale ed ex Senatrice Leia Organa fosse speciale, come speciale è stata la sua interprete, Carrie Fisher , lo sapevamo tutti.

Hang on wait what... Leia had a PhD in Star Wars? Christ can you imagine having everyone call you Princess when you were actually Dr Organa pic.twitter.com/HYertPJqWU — Dr Becca Harrison (@BeccaEHarrison) August 4, 2017

HOW AM I JUST NOW LEARNING THAT LEIA HAS A PHD?! — alia; 54&75 (@okayhotshot) August 5, 2017

Every gif of Leia rolling her eyes takes on new meaning now I know SHE HAD A SODDING PHD. pic.twitter.com/fxmC4RfICo — Dr Fern Riddell (@FernRiddell) August 5, 2017