Star Wars: Jon Hamm doppierà Boba Fett nel nuovo audiolibro

In occasione del 40° anniversario della saga di, Lucasfilm e Disney stanno per lanciare sul mercato un nuovo audiolibro contenente 40 racconti, uno dei quali avrà per protagonista

In attesa che i piani per uno spin-off sul leggendario cacciatore di taglie della galassia lontana lontana riemergano dal limbo in cui sembrano caduti, nelle librerie arriverà a ottobre l’antologia di racconti – in formato audiolibro – Star Wars: From a Certain Point of View. In particolare, il racconto dedicato a Boba Fett è stato scritto da Paul Dini (Star Wars: The Clone Wars) e il personaggio avrà la voce di Jon Hamm (Baby Driver, Mad Men).

Il racconto si intitola Added Muscle, e Dini ha così commentato: “Mentirei se non vi dicessi che mi sono goduto ogni sussurro di sorpresa quando sono entrato in scena. Esatto ragazzi, Fett è qui”. Che questa mossa possa essere un ulteriore passo verso un film dedicato interamente a uno dei personaggi più amati e misteriosi della saga?