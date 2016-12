Star Wars: John Williams, compositore della saga, fa una rivelazione

Lo storico compositore cinematografico, premio Oscar, John Williams ha fatto una rivelazione sconcertante, durante un’intervista, sull’universo di Guerre Stellari.

John Williams ha realizzato quasi tutti i theme che ancora oggi sono iconici per gli appassionati di cinema: Indiana Jones, Lo Squalo, E.T., Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo. Il compositore ha rilasciato una lunga intervista al The Mirror e una delle sue dichiarazioni ha lasciato a bocca aperta: “Non ho mai guardato un film di Star Wars, è vero. Quando finisco il mio lavoro con un film, con cui ho vissuto, che ho doppiato, registrato e così via…Entro nello studio e ‘Ah, è finito’. Quindi non ho proprio la necessità di andare al cinema e rivederlo. Forse qualcuno penserà sia strano. Anche la mia musica registrata la ascolto di rado”. Se per i fan è assurdo sapere che c’è esista qualcuno nel mondo al quale l’universo Star Wars è praticamente sconosciuto, chissà cosa penseranno del fatto che il suo storico compositore non ha mai visto un film.

Naturalmente Williams conosce a memoria molti passaggi, clip e sequenze per cui ha dovuto scrivere la colonna sonora ma non ha provato l'esperienza di un intero film Guerre Stellari al cinema.