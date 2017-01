Star Wars: Il Risveglio della Forza, una scena tagliata con Chewbacca

Anche seè uscito da ormai un anno - e più -, e tutti sono in attesa dell'Episodio VIII, arriva in rete una nuova scena tagliata con protagonista Chewbacca, che potete visionare dopo il salto.

In questa sequenza eliminata da Il Risveglio della Forza, vediamo Chewbacca confrontarsi con Unkar Plutt per 'salvare' Rey... e per Plutt non finisce molto bene.

J.J. Abrams ha diretto il film con un cast che include Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher e Daisy Ridley, insieme a John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Adam Driver, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Peter Mayhew, Anthony Daniels, Gwendoline Christie e Max von Sydow.

Episodio VIII, ancora senza un titolo ufficiale, uscirà a dicembre nei cinema.