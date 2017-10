Star Wars - Il Risveglio della Forza: Bob Iger fu coinvolto in una decisione

, nel 2015, ha riportato in auge la famosa saga di Guerre Stellari, non senza qualche sorpresa. E adesso, prima di vedere il nuovo capitolo,, in uscita a Natale, scopriamo qualche dettaglio in più sulla realizzazione del settimo episodio.

Ne Il Risveglio della Forza, infatti, molti fan sono rimasti letteralmente scioccati quando Kylo Ren (Adam Driver) ha ucciso suo padre, Han Solo (Harrison Ford). Una scelta molto ardua quella di uccidere uno dei personaggi principali della saga, come ha spiegato Bob Iger della Walt Disney in una nuova intervista.

Sebbene la morte di Solo fosse nelle intenzioni del regista J.J.Abrams e della presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy, i due hanno chiesto anche l'approvazione di Iger: "Abbiamo avuto un enorme discussione riguardo Han Solo. Sarebbe dovuto morire oppure no? E' stata una decisione di Kathleen e J.J. ma io sono stato coinvolto".