Star Wars: la Hot Toys realizza modellino di Leia da L'Impero Colpisce Ancora

La Hot Toys ha celebrato nel migliore dei modi locon un modellino in scala 1:6 della Principessa Leia Organa, interpretata dane

Una bella sorpresa, considerati tutti gli anniversari e le nuove uscite che ricorrono quest'anno, dal quarantesimo anniversario di Una Nuova Speranza, che cade il 25 maggio, fino al release di Episodio VIII il prossimo dicembre. La Hot Toys ha prodotto modelli in scala 1:6 dei personaggi più significativi della saga di Star Wars per anni.

Il modellino di Leia la rappresenta con il suo costume sul pianeta Hoth, in Episodio V- L'Impero Colpisce Ancora ed eccone la presentazione ufficiale della Hot Toys: "La Principessa Leia, forte e coraggiosa, detiene un posto speciale nel cuore di molti fan di Star Wars. Una donna senza paura, votata alla causa per la fine della tirannia ad opera dell'Impero, ha un posto tra i più grandi personaggi della galassia, ed è una delle eroine più amate di tutti i tempi."

"La Sideshow e la Hot Toys sono orgogliose di presentare ufficialmente il modellino in scala 1:6 della Principessa Leia da Star Wars: l'Impero Colpisce Ancora! Il modello è curatissimo nei dettagli per presentare al meglio il personaggio come appare nel film. Sviluppato con una nuova tecnica per la realizzazione fedele della testa, anche gli abiti sono rifiniti nei minimi dettagli esattamente come nella battaglia di Hoth, compreso l'assortimento di armi, gli accessori e un piedistallo appositamente progettato a tema neve così da catturare ogni particolare della leader della Ribellione."

Il modellino costa 219 dollari americani ed è decisamente fedele all'originale. Il che, a dirla tutta, fa un po' commuovere, pensando anche che Episodio VIII sarà l'ultimo in cui vedremo recitare Carrie Fisher nei panni del Generale Leia Organa. Vederla riprodotta così fedelmente negli anni della giovinezza può scatenare emozioni contrastanti.