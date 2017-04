Star Wars: Guillermo Del Toro interessato ad un film su Jabba The Hutt

Dopo, a dicembre arriverà, seguito a maggio 2018 dal film stand-alone sue, nel 2019, dal nono episodio della saga.

Ma è chiaro che il franchise di Star Wars non "morirà" e che la Disney e la Lucasfilm siano intenzionati a realizzare ulteriori film, spin-off inclusi. E mentre si continua a rumoreggiare di una potenziale pellicola su Obi-Wan Kenobi, il cineasta Guillermo Del Toro ha fatto sapere di essere piuttosto interessato ad un film su Jabba The Hutt e, non solo, di averne persino parlato con la Lucasfilm!

"Alcuni di quei personaggi sono grandiosi, ed ho parlato con Kathleen Kennedy e John Knoll riguardo alcune idee" svela Del Toro "Mi piacerebbe realizzare una sorta de Il Padrino con Jabba the Hutt. In primis, mi piace il personaggio perché mi somiglia. Poi adorerei una sorta di film mafioso con The Hutt. Amo il personaggio".