Star Wars: Good Morning America anticipa un annuncio per il 40° Anniversario

Il noto programma televisivo statunitenseha twittato un breve video che annuncia per domani una novità riguardante, in occasione del suo 40esimo Anniversario dall’uscita del primo film della saga.

Il video, che potete vedere in calce alla notizia, ci fa sapere che l’annuncio sarà rivelato domani mattina, e ci mostra dei brevi flash con Rey (Daisy Ridley) e Luke Skywalker (Mark Hamill). L’annuncio è intitolato specificamente alla celebrazione del 40esimo Anniversario della saga. Potrebbe forse riguardare il rilascio in versione originale dei primi tre film della saga? Vedremo per la prima volta una scena tratta da Episodio VIII? O forse saranno ospiti i due attori? Le possibilità sono infinite. Tutto questo sarà rivelato appena quattro giorni prima della Star Wars Celebration di Orlando, Florida. Sappiamo per certo che per l’occasione vedremo il primissimo trailer di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, quindi è improbabile il grande annuncio possa riguardare il trailer nello specifico.

In passato Good Morning America aveva mostrato per la prima volta il trailer di Rogue One: A Star Wars Story, quindi possiamo aspettarci probabilmente qualcosa di grosso, soprattutto se Daisy Ridley e Mark Hamill sono apparsi nell’anticipazione. Non resta che aspettare fino a domani!

Star Wars: Gli Ultimi Jedi è stato scritto e diretto da Rian Johnson, e continua le trame introdotte in Star Wars: Il Risveglio della Forza, che vedrà ritornare tra i membri del cast Mark Hamill, la compianta Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Lupita Nyong'o, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie e Andy Serkis. I nuovi membri del cast comprenderanno il premio Oscar Benicio Del Toro, la candidata all'Oscar Laura Dern e il nuovo arrivato Kelly Marie Tran. Il seguito è prodotto da Kathleen Kennedy e Ram Bergman e dai produttori esecutivi J.J. Abrams, Jason McGatlin e Tom Karnowski.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi è previsto in uscita nelle sale il 15 dicembre 2017.