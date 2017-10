Star Wars: Gli Ultimi Jedi - USA: messi in vendita i biglietti per errore!

Star Wars : negli Stati Uniti sono stati messi in vendita i biglietti del nuovo film della saga,per sbaglio. La vendita è prevista per la serata, subito dopo la messa in onda del nuovo trailer, cioè. Però qualcuno ha anticipato i tempi.

E' infatti uscita la notizia - via The Verge - che i biglietti di Star Wars: Gli Ultimi Jedi sono già acquistabili su Showcase. Invece come molti sanno, poiché il trailer esce dopo la serata di football del lunedì - tra poche ore - la vendita non doveva avvenire prima della diffusione del nuovo video promozionale.

CNET conferma poi che i biglietti sono disponibili sulle app iOS e Android di Showcase Cinemas. Inoltre, i titoli si possono acquistare per l'inizio della programmazione, previsto per il 14 dicembre 2017, un giorno prima cioè del release ufficiale, programmato in USA per il 15.

Chissà se le vendite adesso che la notizia si è diffusa saranno o meno interrotte?