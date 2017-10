Star Wars: Gli Ultimi Jedi, una nuova immagine dal film

Dopo lo spot diffuso dalla Lucasfilm, arriva in rete una nuova immagine promozionale daper ora in low-res. Potete visionare la foto comodamente in calce alla notizia.

Nella foto vediamo i personaggi di Finn e Rose in sella ad una delle creature del film.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi, ottavo capitolo della saga principale di Guerre Stellari, è diretto da Rian Johnson e vede nel cast Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Mark Hamill e la recentemente scomparsa Carrie Fisher nei panni di Leia Organa.

Al film seguirà un nono capitolo, attualmente senza un titolo, diretto da J.J. Abrams; lo scorso anno è, invece, uscito uno spin-off titolato Rogue One: A Star Wars Story. A maggio, invece, arriverà Solo: A Star Wars Story.