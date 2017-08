Star Wars - Gli Ultimi Jedi, tutti i nuovi dettagli dal nuovo episodio

Entertainment Weekly, grazie alle dichiarazioni di attori e membri della troupe, è riuscita ad estrapolare nuovi interessanti dettagli sull'atteso, in arrivo a Natale nei cinema.

"Sapevamo che il primo passo nello scrivere la sceneggiatura era capire perché Luke si trova in quell'isola" spiega Rian Johnson "Sappiamo che non è un codardo e che non si sta nascondendo perché ha paura. Ma sappiamo che deve sapere che i suoi amici sono in pericolo. Che la galassia ha bisogno di lui. Ed ora è seduto nel bel mezzo di un'isola nel nulla. Ci deve essere una risposta". "Luke ha fatto un grosso errore nel credere che suo nipote fosse il prescelto, ha investito tutto quel che aveva in Kylo, un po' come Obi-Wan ha fatto con il mio personaggio anni prima, ma è stato tradito, con conseguenze tragiche" aggiunge Mark Hamill "Si sente colpevole di non aver compreso l'oscurità che c'era in lui finché non era troppo tardi.". "Qualche giorno prima ero con quest'uomo che ho perso e che per me era una figura paterna. Ed ora sono con questo vecchio che non mi vuole intorno" afferma Daisy Ridley.

Riguardo gli altri personaggi, John Boyega spiega: "Chiunque nello spazio, nella galassia, ha sentito di questa giovane Jedi che ha scoperto i suoi poteri e sconfitto Kylo Ren e dell'ex Stormtrooper che l'ha aiutata. E' un eroe per le persone come Rose, che combatte per la Resistenza". Rose è il nuovo personaggio interpretato da Kelly Marie Tran. "Poe Dameron è figo. Finn è figo. Ma anche se Rose è brava in quel che fa, non è conosciuta" svela Oscar Isaac "Non è cool. E' una 'nessuno', questo giocatore sullo sfondo, il che la rende interessante. E' come tutti gli altri".

Johnson ha spiegato che ci saranno delle similitudini "per via della struttura" con L'Impero Colpisce Ancora ma "questi sono personaggi nuovi che devono affrontare nuove cose, è qualcosa di unico e differente". E riguardo a Snoke spiega: "Un po' come i genitori di Rey, Snoke serve alla storia. Nella trilogia originale, ad esempio, non sappiamo nulla sull'Imperatore eccetto quel che Luke sa di lui, che è il cattivo dietro Vader. Poi nei prequel scopri di più su Palpatine perché vediamo la sua ascesa al potere. Quindi ne Gli Ultimi Jedi scopriremo esattamente quanto basta su di lui. Vedremo di più di lui e della performance di Andy Serkis, sicuramente appare di più dell'ultima volta".

Qui sotto trovate, inoltre, anche delle nuove foto che vanno ad aggiungersi a quelle che vi abbiamo segnalato un'ora fa. Tra queste anche la prima occhiata alle Caretakers, le "suore" sensitive della Forza, e alle guardie 'rosse' di Snoke.