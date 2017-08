Star Wars: Gli Ultimi Jedi, tutte le nuove foto da Entertainment Weekly

Direttamente da Entertainment Weekly, ecco arrivare in rete delle nuove foto ufficiali (e relative cover del magazine) dedicate all'attesissimo, episodio numero otto della saga cinematografica di Star Wars. Potete trovare tutte le foto dopo il salto.

Star Wars: Gli ultimi Jedi è scritto e diretto da Rian Johnson (Looper) e continua la storia introdotta in Star Wars: Il Risveglio della Forza, riavendo nel cast Mark Hamill come Luke Skywalker, la recentemente scomparsa Carrie Fisher come Generale Leia Organa, Adam Driver nei panni di Kylo Ren, Daisy Ridley nel ruolo Rey, John Boyega come Finn, Lupita Nyong’o come Maz Kanata, Oscar Isaac nei panni di Poe Dameron, Domhnall Gleeson nel ruolo di Hux, Anthony Daniels come C-3PO, Gwendoline Christie come Capitan Phasma e Andy Serkis nel ruolo del Leader Supremo Snoke.

Il cast è completato da Benicio Del Toro, Laura Dern e Kelly Marie Tran.